рф втратила найбільший атомний підводний човен у світі

Підводний човен «дмитро донський». Фото:

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Важкий атомний підводний човен «дмитро донський», який є найбільшим у світі з водотоннажності, виведено з бойового складу військово-морського флоту росії.

Тепер ця субмарина чекатиме утилізації на військово-морській базі в сєвєродвінську. Крім того, на металобрухт пустять ще два інших підводних човни такого ж проекту з індексом 941. Про це повідомляють російські видання ТАСС та «Комерсантъ».

Зазначається, що підводний човен «дмитро донський» був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тис. т. Якийсь час субмарина була найбільшою за розмірами — 172 м завдовжки та 23 мм завширшки.

Нагадаємо, російська федерація не змогла вивести у Чорне море ракетоносії, бо там бушує потужний шторм на п’ять-шість балів. Ворог змушений був позаводити носії «Калібрів» до бази.

Джерела: ТАСС, «Комерсантъ»