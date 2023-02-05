Окупанти не змогли вивести в Чорне море ракетоносії. Фото:

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Країна-агресор росія у неділю, 5 лютого, не вивела у Чорне море ракетоносії.

У морі зараз бушує потужний шторм на п’ять-шість балів. Тому окупанти змушені позаводити ракетоносії до бази. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

Погода суттєво втрутилась у плани ворога, — зазначила вона.

Наразі у Чорному морі знаходяться лише судна забезпечення та розвідки. Всього п’ять кораблів. А в Азовському морі взагалі не спостерігається російських кораблів.

За словами Гуменюк, росіяни й надалі намагаються відстежувати протиповітряну оборону України. Саме тому 4 лютого по всій території декілька разів оголошували повітряні тривоги. Це було пов’язано з авіаційним розвідником та винищувачами МіГ-31, які здатні нести гіпезвукові ракети «Кинджал».

Нагадаємо, ще донедавна військово-морський флот росії тримав у Чорному морі чотири ракетоносії «Калібрів», а їхній загальний залп сягав до 28 ракет.