Володимир Зеленський може відвідати саміт Євросоюзу. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n179639-zelenskyy-moje-vidvidaty-samit-ievrosouzu-v-brusseli-financial-times.html

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Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів Європейського Союзу.

Саміт відбудеться найближчого четверга, 9 лютого, в Брюсселі. Глава держави може виступати на спеціальній сесії Європейського парламенту, що, зі свого боку, викликає занепокоєння з точки зору безпеки. Саме через це питання візит може й зірватися. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на осіб, які були проінформовані про плани Зеленського.

Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда, — заявив український лідер журналістами відповідаючи на запитання про можливий візит до Брюсселя.

Зазначається, що Зеленського на саміт Євросоюзу може стати другим візитом президента за межі України після повномасштабного вторгнення рф.

Як відомо, 27 лідерів ЄС зберуться 9 лютого в Брюсселі на саміт, де мають обговорити ситуацію в Україні, міграцію та реакцію блоку на закон про зниження інфляції в США.

Нагадаємо, газета Dziennik Gazeta Prawna повідомляла, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з главою США Джо Байденом наприкінці лютого під час візиту глави Білого дому до Польщі. Зараз для потенційної зустрічі розглядаються міста Жешув і Варшава.

Джерело: Financial Times