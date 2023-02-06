США планують запровадити мито у 200% на російський алюміній - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n179653-ssha-planuut-zaprovadyty-myto-u-200-na-rosiyskyy-aluminiy-bloomberg.html

Ракурс

США готуються запровадити 200-відсоткові мита на імпорт алюмінію російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на Москву у зв’язку з наближенням річниці вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Цей крок розглядався упродовж кількох місяців, повідомляє агентство. За словами джерел, США підвищують тарифи у тому числі тому, що Москва торгує алюмінієм істотно нижчою за ринкову вартість на американському ринку і завдає шкоди американським компаніям.

За даними Bloomberg, президент США Джо Байден ще не дав офіційного дозволу на введення заходів, і в адміністрації висловлюються побоювання з приводу можливої шкоди, яку це може завдати американській промисловості, включаючи аерокосмічну та автомобільну.

Такі високі мита фактично покладуть край імпорту металу з росії до США.

росія є другим за величиною виробником металу у світі, а алюміній, що поставляється з росії, традиційно становить близько 10% від загального обсягу імпорту США.