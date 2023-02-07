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Ракурс
Уряд погодив призначення нових голів трьох ОВА, фото: Чернівецька ОВА

Кабмін погодив призначення трьох голів ОВА — деталі

7 лют 2023, 17:11
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Уряд підтримав призначення трьох нових голів обласних військових адміністрацій.





Про це сьогодні, 7 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив предcтавник уряду в парламенті Тарас Мельничук

Погоджено призначення:

  • головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації — Сергія Лисака;
  • головою Запорізької обласної державної адміністрації — Юрія Малашка;
  • головою Херсонської обласної державної адміністрації — Олександра Прокудіна.

Крім того, Кабміном призначено двох заступників міністрів:

  • Олександра Бутенка — заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури;
  • Сергія Деркача — заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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