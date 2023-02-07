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Кабмін погодив призначення трьох голів ОВА — деталіhttps://racurs.ua/ua/n179679-kabmin-pogodyv-pryznachennya-troh-goliv-ova-detali.htmlРакурс
Уряд підтримав призначення трьох нових голів обласних військових адміністрацій.
Про це сьогодні, 7 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив предcтавник уряду в парламенті Тарас Мельничук
Погоджено призначення:
- головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації — Сергія Лисака;
- головою Запорізької обласної державної адміністрації — Юрія Малашка;
- головою Херсонської обласної державної адміністрації — Олександра Прокудіна.
Крім того, Кабміном призначено двох заступників міністрів:
- Олександра Бутенка — заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури;
- Сергія Деркача — заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
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