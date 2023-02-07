Уряд погодив призначення нових голів трьох ОВА, фото: Чернівецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n179679-kabmin-pogodyv-pryznachennya-troh-goliv-ova-detali.html

Ракурс

Уряд підтримав призначення трьох нових голів обласних військових адміністрацій.

Про це сьогодні, 7 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив предcтавник уряду в парламенті Тарас Мельничук

Погоджено призначення:

головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації — Сергія Лисака;

головою Запорізької обласної державної адміністрації — Юрія Малашка;

головою Херсонської обласної державної адміністрації — Олександра Прокудіна.

Крім того, Кабміном призначено двох заступників міністрів: