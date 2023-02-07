В Україні відновлюють енергосистему після масштабних російських обстрілів

https://racurs.ua/ua/n179682-ukrenergo-na-odnu-dobu-skasovuvatyme-obmejennya-spojyvannya-elektryky-v-regionah-detali.html

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В Україні, починаючи з завтрашнього дня, 8 лютого, змінять ліміти споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області, — вказано в повідомленні.

В результаті почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання.

Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені, — наголошують в «Укренерго».

Зазначається, що в такий спосіб енергетики намагаються побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми, — зазначають у компанії — Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.

В «Укренерго» наголошують, що отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, орієнтовний графік режимних вимірів буде таким:

8 лютого — Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого — Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого — Волинська, Київська області;

13 лютого — Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого — Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого — Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого — Дніпропетровська область;

17 лютого — місто Київ, Чернівецька область;

20 лютого — Львівська та Одеська області.