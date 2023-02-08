Росія посилює вплив на Африку для протистояння Заходу – FT

https://racurs.ua/ua/n179694-rosiya-posyluie-vplyv-na-afryku-dlya-protystoyannya-zahodu-ft.html

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Росія намагається посилити свій вплив у бідних країнах Африки, щоб фактично відкрити там «другий фронт» для протистояння Заходу. Про це пише видання Financial Times.

Найкраще кремлю вдалося просунутися в регіоні Сахель (політично-нестабільна смуга напівпустелі, що пролягає під Сахарою). У кількох країнах, які борються з джихадистськими повстанцями, перевороти встановили військові уряди, що вороже ставляться до Франції і відкрито симпатизують москві.

Одним із факторів успіху росіян в африканських країнах є погане ставлення до Франції та часті державні перевороти.

Йдеться про ослаблення Європи і відкриття фронту, де Європа і Франція сприймаються як крихкі, — вказав старший радник президента Франції Еммануеля Макрона.

Співробітник аналітичного центру Rusi Самуель Рамані вважає, що москва зосередилася на смузі країн від Малі до Судану, де хоче створити «пояс переворотів», який забезпечить їм вплив.

Малі, ЦАР і Буркина-Фасо зазнали невдачі в своїх спробах протистояти виклику тероризму. «Вагнер» з’явився як нова гра в місті, — вказав французький чиновник.

Зокрема, російська присутність у ЦАР включає близько 1500 воєнізованих формувань у масках із «Вагнерівської групи», операції з видобутку золота і алмазів, невеликий лікеро-горілчаний завод. У ЦАР рф створила командний центр і тренувальну базу приблизно за 80 км від Бангі.

Мінфін США стверджує, що «Вагнер» контролює «численні» золоті та алмазні копальні в ЦАР і навіть відмовляє в доступі урядовим чиновникам, які намагаються перевірити його видобувні операції. Група експертів ООН у 2021 році дійшла висновку, що 95% золота, видобутого в ЦАР, було вивезено нелегально.

Окрім цього, в Буркіна-Фасо генерали вдруге за вісім місяців захопили владу — тоді на вулицях столиці Уагадугу демонстранти розмахували російськими прапорами. У Судані, ще одній нестабільній країні, москва підтримує тісні зв’язки з генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом Дагало, другою людиною в адміністрації, яка прийшла до влади в результаті перевороту 2019 року. За даними Мінфіну США, російські компанії, що працюють у Судані, отримують прибутки від нелегального експорту золота, обсяги якого зросли після вторгнення рф в Україну. Москва також отримала згоду на військовий доступ до Порт-Судану, стратегічного вузького місця на Червоному морі.