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У нас є свобода, дайте нам крила, щоб її захистити - Зеленського зустріли у парламенті Британії оваціями (ВІДЕО)

У нас є свобода, дайте нам крила, щоб її захистити — Зеленського зустріли у парламенті Британії оваціями (ВІДЕО)

8 лют 2023, 16:06
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Володимир Зеленський, президент України, 8 лютого перебуває з офіційним візитом у Лондоні.





Під час виступу в британському парламенті президент подарував спікеру Палати громад Ліндсі Хойлу шолом українського пілота. Там було написано: «У нас є свобода, дайте нам крила, щоб її захистити».

Зеленський заявив, що він вірить, що цей символ «допоможе нам з нашою наступною коаліцією, коаліцією літаків… крила для свободи».

Ключове з виступу Зеленського у британському парламенті:

  • Коли одне зло було переможене, інше намагається підняти голову. Свобода переможе. Ми знаємо, що росія програє.
  • Наша перемога — буде перемогою над самою ідеєю про війну. Кожен агресор буде знати, що його чекає, якщо він атакуватиме міжнародний порядок.
  • Ми вже здобули чудові результати, і ми можемо використати ці здобутки як основу для майбутньої міцної архітектури безпеки.
  • Сьогодні я був удостоєний зустрічі з королем. У Великій Британії король є пілотом ВПС. В Україні сьогодні кожен льотчик ВПС — король.
  • Потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити наших королів необхідними літаками, засобами та захистом, щоб вони могли захистити нас.
  • Ми знаємо, як все закінчиться і як ми будемо почуватися, коли все закінчиться. За кожен день ми платимо життями наших людей, наших героїв.

Зеленський заявив, що далі він проведе зустріч із королем Карлом III, а ввечері він полетить до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Я закликаю вас і світ надати бойові літаки для України — крила для свободи… Залишаючи будівлю британського парламенту два роки тому, я дякував вам за смачний англійський чай. Я залишу парламент сьогодні, дякуючи всім вам заздалегідь за потужні англійські літаки, — сказав Зеленський

За даними ЗМІ, під час візиту Зеленського до Лондона 8 лютого прем'єр Сунак має оголосити про розширену програму підготовки українських військ у Британії, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Джерело: Ракурс


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