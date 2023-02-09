Орбан пообіцяв підтримку для України від своєї країни. Але без зброї

https://racurs.ua/ua/n179744-orban-poobicyav-pidtrymku-dlya-ukrayiny-vid-svoieyi-krayiny-ale-bez-zbroyi.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв подальшу і фінансову підтримку України.

Утім, постачання зброї чи пропуск через територію Угорщини озброєнь для Києва Орбан наразі не планує.

Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру! — написав Орбан у своєму twitter.

2 лютого голова МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив посла США у Будапешті у спробі «втручання у внутрішні справи Угорщини» через його коментар про позицію уряду Віктора Орбана щодо війни росії проти України.

1 лютого друг путіна Орбан видав чергову цинічну заяву про Україну під час тосту. Прем'єр-міністр Угорщини зробив її під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва. Він сказав, що на заході Угорщина межує з німецькомовними, а на сході — з росіянами, «забувши» про Україну.