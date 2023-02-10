РосЗМІ розповіли про нову атаку дронів на аеропорт у Брянську

https://racurs.ua/ua/n179787-roszmi-rozpovily-pro-novu-ataku-droniv-na-aeroport-u-bryansku.html

Ракурс

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що системи протиповітряної оборони армії рф «відбили чергову атаку ЗСУ».

З його слів, над Брянським районом збили безпілотник. Постраждалих та руйнувань немає, зазначив Богомаз.

Mash стверджує, що Збройні сили України вдруге за останні два дні атакували Брянський міжнародний аеропорт. За інформацією телеграм-каналу, близько 9.30 за місцевим часом у бік аеропорту вилетіла група безпілотників з вибухівкою. Дрони летіли на малій висоті.

9 лютого московит Богомаз також повідомив, що системи ППО збили один безпілотник над Брянським районом. Він не уточнював, що було ціллю атаки.

Аеропорт Брянська, як і багато інших аеропортів у центральній частині та на півдні росії, закрито з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.