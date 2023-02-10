У російському СІЗО помер політв’язень з окупованого Криму

Джеміль Гафаров, фото: «Кримська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n179800-u-rosiyskomu-sizo-pomer-politv-yazen-z-okupovanogo-krymu.html

Ракурс

У росії сьогодні, 10 лютого, у слідчому ізоляторі російського Новочеркаська помер кримчанин Джеміль Гафаров. Він був незаконно засуджений росією до 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман.

У політв’язня була хронічна хвороба серця, він потребував медичної допомоги, в якій йому відмовили. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці громадського об'єднання «Кримська солідарність».

У 2019 році окупанти провели обшук у будинку Гафарова й заарештували його. Вже тоді було відомо про хронічні хвороби політв’язня, а в суді неодноразово були пред’явлені документи, що підтверджують його інвалідність — у Гафарова була хронічна ниркова недостатність і пов’язані з цим хвороби серця.

У 2017 році, до порушення кримінальної справи, він переніс значний інфаркт міокарда. Того ж року йому діагностували хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Політв’язень потребував регулярного діалізу нирок, який за умов СІЗО було проводити неможливо, — наголошують у «Кримській солідарності».

Так, на кілька судових засідань Гафарову викликали швидку.

Попри зусилля адвокатів, росіяни продовжували тримати хворого політв’язня у СІЗО, де не надавали належної меддопомоги й відмовляли у госпіталізації. Зрештою через довгі юридичні позови, запит Гафарова задовольнили і помістили до МОТБ-19, але належної медичної допомоги він у лікарні не отримав.

У січні, після оголошення вироку, стан 60-річного Джеміля Гафарова різко погіршився. Він майже не вставав на ноги, скаржився на пекучий біль у грудях — потребував екстреної госпіталізації з обстеженням, проте, не отримавши його, покинув цей світ, — наголошується в повідомленні.

У Гафарова залишилися дружина та троє дітей.