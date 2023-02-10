Сунак використав український хіт «Євробачення» для відео зустрічі із Зеленським

Володимир Зеленський та Ріші Сунак, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n179807-sunak-vykorystav-ukrayinskyy-hit-ievrobachennya-dlya-video-zustrichi-iz-zelenskym.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на офіційній сторінці в соцмережі Instagram опублікував відео зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, котра відбулася 8 лютого у Лондоні.

Відео супроводжується хітом SHUM українського гурту Go_A SHUM, з яким колектив брав участь у «Євробаченні-2021».

Музиканти у своєму Instagram-акаунті вже подякували британському прем'єру за підтримку України.