Сунак використав український хіт «Євробачення» для відео зустрічі із Зеленським

Сунак використав український хіт «Євробачення» для відео зустрічі із Зеленськимhttps://racurs.ua/ua/n179807-sunak-vykorystav-ukrayinskyy-hit-ievrobachennya-dlya-video-zustrichi-iz-zelenskym.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на офіційній сторінці в соцмережі Instagram опублікував відео зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, котра відбулася 8 лютого у Лондоні.
Відео супроводжується хітом SHUM українського гурту Go_A SHUM, з яким колектив брав участь у «Євробаченні-2021».
Музиканти у своєму Instagram-акаунті вже подякували британському прем'єру за підтримку України.
Наш «Шум» став саундтреком історичної зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака у Лондоні. Дякуємо Великій Британії за потужну підтримку нашої країни з першого дня російського повномасштабного вторгнення! Разом переможемо!, — наголошується в повідомленні на сторінці гурту.