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Ракурс
Володимир Зеленський та Ріші Сунак, фото: Офіс президента

Сунак використав український хіт «Євробачення» для відео зустрічі із Зеленським

10 лют 2023, 20:16
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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на офіційній сторінці в соцмережі Instagram опублікував відео зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, котра відбулася 8 лютого у Лондоні.





Відео супроводжується хітом SHUM українського гурту Go_A SHUM, з яким колектив брав участь у «Євробаченні-2021».

Музиканти у своєму Instagram-акаунті вже подякували британському прем'єру за підтримку України.

Наш «Шум» став саундтреком історичної зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака у Лондоні. Дякуємо Великій Британії за потужну підтримку нашої країни з першого дня російського повномасштабного вторгнення! Разом переможемо!, — наголошується в повідомленні на сторінці гурту.

Джерело: Ракурс


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