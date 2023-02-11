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Момент збиття російського безпілотника, скріншот відео
Збиття російського «Шахеда» на Херсонщині показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179822-zbyttya-rosiyskogo-shaheda-na-hersonschyni-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 10 лютого, ввечері здійснили черговий напад на Україну із застосуванням безпілотників-камікадзе типу Shahed-136.
Відео збиття одного з таких безпілотників опубліковане на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».
Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збиває черговий дрон-камікадзе «Shahed-136» увечері 10 лютого 2023 року, — вказано в описі відео.
Загалом увечері 10 лютого, за період з 18.00 по 23.55, захисники України знищили 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил України.
Пуски баражуючих боєприпасів рашистами здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.
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