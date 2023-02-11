Момент збиття російського безпілотника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179822-zbyttya-rosiyskogo-shaheda-na-hersonschyni-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 10 лютого, ввечері здійснили черговий напад на Україну із застосуванням безпілотників-камікадзе типу Shahed-136.

Відео збиття одного з таких безпілотників опубліковане на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збиває черговий дрон-камікадзе «Shahed-136» увечері 10 лютого 2023 року, — вказано в описі відео.

Загалом увечері 10 лютого, за період з 18.00 по 23.55, захисники України знищили 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил України.

Пуски баражуючих боєприпасів рашистами здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.