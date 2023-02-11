Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Момент збиття російського безпілотника, скріншот відео

Збиття російського «Шахеда» на Херсонщині показали ЗСУ (ВІДЕО)

11 лют 2023, 13:28
999

Російські загарбники вчора, 10 лютого, ввечері здійснили черговий напад на Україну із застосуванням безпілотників-камікадзе типу Shahed-136.





Відео збиття одного з таких безпілотників опубліковане на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь».

Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збиває черговий дрон-камікадзе «Shahed-136» увечері 10 лютого 2023 року, — вказано в описі відео.

Загалом увечері 10 лютого, за період з 18.00 по 23.55, захисники України знищили 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил України.

Пуски баражуючих боєприпасів рашистами здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів