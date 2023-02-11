Стало відомо, навіщо окупанти скинули бомби на Зміїний. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/ua/n179830-bombarduvannya-rosiyanamy-ostrovu-zmiyinyy-poyasnyly-u-zsu.html

Ракурс

Російські військові в ніч на 11 лютого скинули на острів Зміїний чотири авіабомби.

Це загарбники зробили не лише для створення штучної перемоги для російської пропаганди, але й для перевірки готовності української армії до оборони. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

Атакували вони його авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні, — зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що командування рф намагається створювати інформаційний фон для себе, не маючи реальних успіхів, якими можна похвалитися на півдні.

Також ворог хоче вивідати, чи не облаштували на Зміїному українські Сили оборони потужний бастіон, який російському десанту знову доведеться штурмувати. Днями противник намагався розвідувати, а пізніше вирішив продемонструвати свою «силу» та «присутність». Але скинули бомби вони ж на свою техніку та оснащення, яке залишили після втечі зі Зміїного.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого російські загарбники тричі атакували територію Одеської області. Зокрема, двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши чотири авіабомби.