рф завербувала до ПВК «Вагнер» 1 тис. 200 в’язнів з Криму. Фото:

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Вербування ув’язнених до приватної військової кампанії «Вагнер» продовжується.

Зокрема, з початку лютого 2023 року рф завербувала до складу «вагнерівців» близько 1 тис. 200 в’язнів з окупованого Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 11 лютого.

З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, росія використала близько 1 тис. 200 осіб з російської приватної військової компанії «Вагнера», які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, — йдеться в повідомленні.

В Генштабі також додали, що російські війська, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

А на Лиманському та Бахмутському напрямках росія посилює своє угруповання військ. Позиції українських оборонців активно застосовує авіацію.

Нагадаємо, ПВК «Вагнера» почала вербувати ув’язнених для участі у російському вторгненні в Україну влітку 2022 року. За оцінками влади США та Великої Британії на грудень-січень, ця компанія змогла завербувати 40 тис. ув’язнених.

А 9 лютого власник ПВК «Вагнера» євген пригожин заявив, що приватна військова компанія перестала вербувати російських в’язнів для участі у війні. Він не назвав причини, чому ПВК відмовилася вербувати зеків.