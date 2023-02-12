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Pet Shop Boys випустив кліп «Жити минулим», у якому путіна прирівнюють до Сталіна
Pet Shop Boys випустив кліп «Жити минулим», у якому путіна прирівнюють до Сталіна (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179845-pet-shop-boys-vypustyv-klip-jyty-mynulym-u-yakomu-putina-pryrivnuut-do-stalina-video.htmlРакурс
Британський гурт Pet Shop Boys випустив кліп «Жити минулим» (Living in the past), у якому путіна прирівнюють до Сталіна. Саме цей гурт у 1993 році зняв кліп на пісню Go west, яку вважають гімном розвалу СРСР.
У пісні жодного разу не згадуються ані країна, ані імена диктаторів, проте відсилання музикантів до подій минулого і того, що відбувається зараз, цілком зрозумілі.
Я приїхав до міста,
Де відкрили бюст
Мого попередника,
Про якого все ще багато говорили.
Ми намагалися забути його.
Його злочини були докладно описані.
Але за нових обставин
Він знову — бог.
Я хочу, щоб вони боялися мене,
Як всі боялися його.
Заарештовані та розстріляні,
Вони все одно його шанували.
Як і він, я переможу.
Мене не затьмарять.
Я хочу, щоб чоловіки вмирали
З моїм ім’ям на вустах.
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