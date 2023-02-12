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Ракурс
Pet Shop Boys випустив кліп «Жити минулим», у якому путіна прирівнюють до Сталіна

Pet Shop Boys випустив кліп «Жити минулим», у якому путіна прирівнюють до Сталіна (ВІДЕО)

12 лют 2023, 09:45
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Британський гурт Pet Shop Boys випустив кліп «Жити минулим» (Living in the past), у якому путіна прирівнюють до Сталіна. Саме цей гурт у 1993 році зняв кліп на пісню Go west, яку вважають гімном розвалу СРСР.





У пісні жодного разу не згадуються ані країна, ані імена диктаторів, проте відсилання музикантів до подій минулого і того, що відбувається зараз, цілком зрозумілі.

Я приїхав до міста,

Де відкрили бюст

Мого попередника,

Про якого все ще багато говорили.

Ми намагалися забути його.

Його злочини були докладно описані.

Але за нових обставин

Він знову — бог.

Я хочу, щоб вони боялися мене,

Як всі боялися його.

Заарештовані та розстріляні,

Вони все одно його шанували.

Як і він, я переможу.

Мене не затьмарять.

Я хочу, щоб чоловіки вмирали

З моїм ім’ям на вустах.

Джерело: Ракурс


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