Pet Shop Boys випустив кліп «Жити минулим», у якому путіна прирівнюють до Сталіна

Ракурс

Британський гурт Pet Shop Boys випустив кліп «Жити минулим» (Living in the past), у якому путіна прирівнюють до Сталіна. Саме цей гурт у 1993 році зняв кліп на пісню Go west, яку вважають гімном розвалу СРСР.

У пісні жодного разу не згадуються ані країна, ані імена диктаторів, проте відсилання музикантів до подій минулого і того, що відбувається зараз, цілком зрозумілі.