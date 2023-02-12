Рашисти скидають воду з Каховського водосховища

https://racurs.ua/ua/n179856-rashysty-skydaut-vodu-z-kahovskogo-vodoshovyscha.html

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З початку листопада 2022 року вода хлинула з Каховського водосховища на півдні України через шлюзові затвори гідроелектростанції, контрольованої російськими окупантами. Супутникові знімки свідчать, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

Така ситуація небезпечна, оскільки Каховське водосховище забезпечує питну воду для сотень тисяч жителів, зрошення майже пів мільйона акрів сільгоспугідь і систему охолодження Запорізької АЕС.

На думку віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук, загарбники свідомо і цілеспрямовано здійснюють екоцид регіону.

Вони не зможуть втримати захоплені території. Можливо, почали це усвідомлювати. Тому, хочуть після себе залишити випалену землю, непридатну для життя. Нічого в них не вийде. Все може відбутись дуже швидко. Пам’ятаєте звільнення Херсона? — підкреслила Верещук.

На початку лютого писали, що через дії окупантів у Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м.

Також повідомляли, що через обстріл греблі Каховської ГЕС у Дніпрі масово гинула риба.