В Україні помітили розвідувальні бронемашини Fennek — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n179876-v-ukrayini-pomityly-rozviduvalni-bronemashyny-fennek-zmi-foto.html

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Збройні сили України отримали німецько-нідерландські броньовані розвідувальні машини Fennek. Кадри з цими бронемашинами в Україні показав інформпортал «Тиск».

Жодна країна офіційно не повідомляла про передачу Fennek Україні, але ЗМІ вказали, що п’ять таких машин увійшли до останнього пакету військової допомоги Німеччини під визначенням mobile reconnaissance systems on vehicles («мобільні системи розвідки на транспортних засобах»).

Нагадаємо, Fennek розроблена німецькою фірмою Krauss-Maffei Wegmann та нідерландськими SP Aerospace та Vehicle Systems BV. Вона розрахована на екіпаж з трьох осіб. Використовується для виявлення наземних та повітряних цілей і додатково має у комплекті малий безпілотник «Аладін» для розвідки з повітря. Серійне виробництво бронеавтомобіля розпочалося у 2001 році. Наразі Нідерланди мають на озброєнні 410 таких машин, а Німеччина — 202.