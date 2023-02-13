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Ракурс
Третина поранених солдатів рф мають обмороження кінцівок — Генштаб ЗСУ

Третина поранених солдатів рф мають обмороження кінцівок — Генштаб ЗСУ

13 лют 2023, 10:36
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Зросла кількість солдатів російської окупаційної армії з ознаками обмороження кінцівок. Про це свідчать дані з медичних закладів тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 лютого.





Через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня 2023 року значно зросла кількість військовослужбовців окупаційних військ рф з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, авіація Сил оборони України впродовж минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники й артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів ворога.

Джерело: Ракурс


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