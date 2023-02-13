Глядачі Супербоул-2023 вшанували українських бійців-футболістів та послухали Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням на Супербоулі-2023.

На відміну від фіналу чемпіонату світу з футболу у Катарі Національна футбольна ліга, яка проводить змагання з американського футболу, дозволила президентові України звернутися до глядачів.

У відеозверненні Володимир Зеленський сказав:

Я хотів би подякувати всім, хто працює заради нашого світу. Я звертаюся до вас сьогодні, коли тисячі солдатів захищають нашу країну. І тому не в українській футбольній лізі славлять свій спорт.

Стадіон зустрів звернення Зеленського бурхливими оплесками.

У ніч проти 13 лютого у Глендейлі (штат Арізона) відбувся Супербоул-2023 — головний матч сезону в американському футболі. «Канзас-Сіті Чіфс» перемогли «Філадельфію Іглз» (38:35).

Після відеозвернення Зеленського на поле запросили представників Української асоціації американського футболу Юрія Гундича, Романа Богуславського, Дениса Полубінського та Афлі Вільямса. Під час матчу на стадіоні їх вшанували як українських гравців в американський футбол, які сьогодні захищають свою країну зі зброєю в руках.

Вони стали почесними гостями матчу.

Юрій Гундич — президент Української Ліги амфуту та молодший сержант ЗСУ. Роман Богуславський — гравець команди «Ужгородські лісоруби» та доброволець. Разом вони відвідали США на запрошення Джорджа Патакі — колишнього губернатора Нью-Йорка.

Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули семеро гравців Української Ліги американського футболу.

Рідний брат Романа — Данило Богуславський теж був гравцем в американський футбол, але із перших днів записався добровольцем і загинув на війні захищаючи Україну. В Ужгороді, рідному місті Данила, одну із вулиць назвуть на його честь.