лукашенко запропонував ОДКБ визначитися, хто за кого у війні московитів проти України

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Країнам ОДКБ «доведеться обрати бік» у російсько-українській війні.

Про це заявив 13 лютого самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко на зустрічі із генсекретарем ОДКБ Імангалі Тасмагамбетовим.

Якщо хтось думає, що конфлікт України та росії — це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, то нічого такого. Так не буде! Прийде час, буквально вже завтра, коли знадобиться визначатися, займати певну позицію, — заявив Лукашенко на зустрічі із генсекретарем ОДКБ Імангалі Тасмагамбетовим

Самопроголошений глава білорусі заявив генсеку ОДКБ, що країни організації мають визначити свою позицію щодо війни в Україні й «тихенько відсидіти не вдасться».

Але компроміси нам доведеться шукати. Хоча в ОДКБ ми вже давно їх знайшли і діємо як єдина організація. Думаю, ось цей складний період ми маємо пройти, і він ще більше згуртує нашу організацію на тих принципах, які потрібні і можливі для кожної держави, яка входить до цієї організації. Подумаймо разом з цим, — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, головування в ОДКБ у 2023 році перейшло білорусі. Раніше лукашенко заявив, що цей рік в організації пройде під девізом «Через солідарність та співпрацю до миру та безпеки».

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія та Таджикистан.