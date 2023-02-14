Бунти серед окупантів назрівають на Херсонщині. Фото:

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Бунти серед російських військовослужбовців назрівають на окупованих територіях України.

Так, на південь окупованої частини Херсонської області завезли 200 росгвардійців. Вони мають придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командуванням. Про це 14 лютого керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, морально-психологічний стан російських підрозділів не дуже високий. Окупанти вони розгублені, мають бунтарський дух, солдати рф незадоволені командуванням та забезпеченням.

Також на настрої ворога впливає результативна робота українських Сил оборони з перекриття логістики окупантів.

Днями туди було направлено десь 200 військовослужбовців росгвардії для того, щоб посилити тиск на місцеве населення й навести лад усередині підрозділів, де прокидається цей бунтарський дух, — розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в окупованому Луганську виник бунт мобілізованих, яких раніше українська армія витіснила з Харківської області. Загарбники відмовлялися повертатися на фронт та воювати на Донецькому напрямку за так звану Донецьку народну республіку.