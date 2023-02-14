ЗСУ отримали розвідувальні БПЛА Raybird-3. Фото: defence-ua.com

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Українські розвідувальні дрони Raybird-3 з’явилися на озброєнні ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони отримали два безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3, що здатні долати до 2 тис. 500 км. Ці БПЛА можуть залітати у тил до ворога, а радіоелектронна боротьба не завадить їм працювати. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 14 лютого повідомив у Telegram.

За його інформацією, тривалість польоту цих дронів складає 18−24 год., а висота польоту — до 4 тис. 500 м. Raybird-3 може проводити глибоку розвідку на 1 тис. 200 км вглиб ворога і при цьому повертатися назад.

Федоров відзначив, що «Райбірд» чудово себе проявив під час контрнаступу Збройних сил України в Харківській області. Ворог тоді хотів збити дрон із зенітно-ракетного комплексу «Бук» біля Балаклії. Однак український безпілотник не лише врятувався від атаки, але й простежив за російським комплексом, який поїхав на перезаряджання. Далі аеророзвідка передала координати артилеристам, а ті знищили боєкомплект окупантів.

Міністр упевнений, що безпілотники допоможуть військовим під час майбутнього контрнаступу.

Нагадаємо, в Україні у лютому відбулися випробування першого дрона-камікадзе українського виробництва. БПЛА запустили з кузова вантажівки за допомогою стартового ракетного прискорювача, після чого безпілотник продовжив свій політ на поршневому двигуні з гвинтом.