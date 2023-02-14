ЄС створить спеціальну робочу групу для конфіскації російських активів — сайт Євросоюзу

https://racurs.ua/ua/n179944-ies-stvoryt-specialnu-robochu-grupu-dlya-konfiskaciyi-rosiyskyh-aktyviv.html

Ракурс

Європейський Союз створить спецгрупу для аналізу використання заморожених російських активів на допомогу Україні.

Мандат групи полягатиме у тому, щоб визначити, скільки коштів, зокрема, Центробанку рф, заморожені на території ЄС, і як отримати доступ до них у законний спосіб, — пояснив Reuters прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Групу очолить голова Національної ради з торгівлі Швеції Андерс Анлід. Про її створення повинні оголосити 15 лютого.

Йдеться про заморожені активи на суму приблизно 300 млрд євро.

«Ракурс» повідомляв, що у Європейському Союзі склали план, як законно залучити щонайменше 33,8 млрд євро заморожених активів Центробанку рф, щоб оплатити відновлення України. Як перший крок, заморожені активи можуть об'єднати на європейському або міжнародному рівні з метою отримання прибутку.