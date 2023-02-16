З полону повернувся 101 воїн - 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі й Херсона

https://racurs.ua/ua/n180015-z-polonu-povernuvsya-101-voyin-63-oboronci-azovstali-zahysnyky-buchi-y-hersona-video.html

Ракурс

Україна і росія 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а до рф — 101 військовослужбовець.

Додому повернулися 100 військових і один цивільний — перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких, — повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених військових багато поранених. Більшість з них — захисники Маріуполя. Також є українські воїни з херсонського та київського напрямків.

Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману. До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони, — вказали в штабі.

Там додали, що цього разу всі звільнені внаслідок обміну належать до рядового та сержантського складу.