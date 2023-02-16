ЄС може вкласти 4 млрд євро в купівлю мільйона боєприпасів для ЗСУ — Bloomberg

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Естонія пропонує країнам Європейського Союзу вкласти 4 млрд євро у спільну закупівлю одного мільйона боєприпасів Україні. Про це пише впливове видання Bloomberg.

Такий план передбачає збільшення потужності європейської промисловості усемеро. Офіційний Таллінн вказує у документі, що наразі Збройні сили України використовують 60−210 тис. боєприпасів на місяць. Оборонна промисловість Євросоюзу має потужність для виробництва 25 тис. снарядів за цей час.

Натомість росіяни випускають близько 20−60 тис. снарядів на день. Саме тому Естонія й ініціює посилення виробничих потужностей ЄС. Таллінн пропонує наростити виробничі потужності впродовж наступних півроку для того, щоб виробляти мільйон 155-мм снарядів, необхідних для України.

Це стратегічний напрямок, до якого ми маємо щонайменше рухатися, — вважає секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас минулого тижня закликала лідерів ЄС терміново вивчити пропозиції щодо закупівлі боєприпасів у своїх галузях промисловості задля ЗСУ. Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, пропозицію планують окреслити до зустрічі у березні.