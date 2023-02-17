Суд відправив екс-заступника міністра Василя Лозинського під арешт. Фото:

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Ракурс

Василя Лозинського, колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, суд відправив у СІЗО.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у п’ятницю, 17 лютого, змінила запобіжний захід екс-посадовцю. Його відправили під арешт на два місяці — запобіжний захід діятиме до 22 березня 2023 року. Лозинського взяли під варту в залі суду. Про це повідомила прес-служба ВАКС.

Зазначається, що служителі Феміди розглянули апеляції сторони обвинувачення і сторони захисту. Прокуратура вважала, що екс-чиновнику обрали мʼякий запобіжний захід, а захист наполягав на тому, що Лозинський отримав необґрунтовану підозру.

Колегія суддів вирішила залишити апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Як альтернативу арешту Лозинському призначили заставу у розмірі 50,2 млн грн.

Нагадаємо, 21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Детективи затримали посадовця під час отримання 400 тис. дол. хабаря. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

А вже 24 січня ВАКС призначив Лозинському цілодобовий домашній арешт до 23 березня з електронним браслетом.