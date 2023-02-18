росія атакувала крилатими ракетами Хмельницький. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n180059-rosiya-atakuvala-krylatymy-raketamy-hmelnyckyy-foto.html

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Місто Хмельницький було атаковано російськими крилатими ракетами у суботу, 18 лютого.

Країна-агресор росія сьогодні вранці запустила низку крилатих ракет «Калібр» по Україні. Зокрема, ракетами ворог вдарив по Хмельницькому. У самому місті прогриміли два вибухи. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.

Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях! — написав він та згодом додав інформацію про повторний вибух.

Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про успішну роботу української протиповітряної оборони на Півдні.

Скажімо так — рахунок на збиті ракети відкрито, — написав він у Telegram та опублікував фото збитої ракети.

Згодом Кім уточнив, що на фото зображені, ймовірно, уламки української ракети ППО.

У ДТЕК повідомили, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла.

Нагадаємо, станом на 17 лютого у Чорному на бойовому чергуванні перебувала низка російських кораблів, а серед були носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становив близько 28 ракет.