Снайпери «Альфи» СБУ знищили групу окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n180069-snaypery-alfy-sbu-znyschyly-grupu-okupantiv-video-likvidaciyi.html

Ракурс

Снайпери Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували нічний відстріл росіян на сході.

Відпрацювали окупантів спецпризначенці на одному з найгарячіших напрямків фронту. Після виконання завдання «альфівці» повернулися без втрат. Про це 18 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Тим часом на Бахмутському напрямку прикордонники Луганського загону взяли у полон «вагнерівця». Сталося це після того, як група окупантів намагалися прорвати оборону українських військових.

У Державній прикордонній службі України заявили, що штурмові групи противника спробували прорвати оборону, але бійці щільним вогнем відкинули окупантів. Було знищено щонайменше семеро загарбників, а одного взяли у полон. Він виявився найманцем ПВК «Вагнера», який донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі у рф.

Нагадаємо, у районі Вугледару Донецької області бійці 21-го окремого батальйону «Сармат» спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами спрацювали майстерно — знищили ворожу колону з БТР, БМП та танків.