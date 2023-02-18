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Ракурс
Снайпери «Альфи» СБУ знищили групу окупантів. Фото:

Снайпери «Альфи» СБУ знищили групу окупантів — відео ліквідації

18 лют 2023, 14:20
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Снайпери Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували нічний відстріл росіян на сході.





Відпрацювали окупантів спецпризначенці на одному з найгарячіших напрямків фронту. Після виконання завдання «альфівці» повернулися без втрат. Про це 18 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Тим часом на Бахмутському напрямку прикордонники Луганського загону взяли у полон «вагнерівця». Сталося це після того, як група окупантів намагалися прорвати оборону українських військових.

У Державній прикордонній службі України заявили, що штурмові групи противника спробували прорвати оборону, але бійці щільним вогнем відкинули окупантів. Було знищено щонайменше семеро загарбників, а одного взяли у полон. Він виявився найманцем ПВК «Вагнера», який донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі у рф.

Нагадаємо, у районі Вугледару Донецької області бійці 21-го окремого батальйону «Сармат» спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами спрацювали майстерно — знищили ворожу колону з БТР, БМП та танків.

Джерело: Ракурс


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