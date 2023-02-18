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Ракурс
Українські військові вперше знищили російський "Град" нового типу

Українські військові вперше знищили російський «Град» нового типу (ФОТО)

18 лют 2023, 16:39
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Українські військові вперше знищили російський «Град» нового типу на території Запорізької області. Артилеристам вдалося це зробити американським високоточним артилерійським боєприпасом M982 Excalibur.





«Град» 2Б26 — це модернізація бойової машини 2Б5 із перенесенням її вогневої частини із шасі Урал-375Д на шасі КамАЗ-5350.

Зображення згорілої пускової установки опублікував народний депутат Юрій Мисягін. Аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це перше підтверджене знищення російської РСЗВ 2Б26 «Град» в Україні.

За словами Мисягіна, бійці 44 окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола Збройних сил України помітили російську РСЗВ 2Б26 на базі колісного шасі КамАЗ-5350 на тимчасово окупованій території Запорізької області.

На першому опублікованому кадрі російська РСЗВ стоїть поблизу польової дороги. Її помітив та зняв український безпілотник.

А вже на другому фото видно результат вогневого ураження російської установки 2Б26 «Град» на шасі КамАЗ-5350.

Українські військові вперше знищили російський "Град" нового типу

За даними Мисягіна, російську систему знищив саме високоточний артилерійський боєприпас M982 Excalibur — це активно-реактивний снаряд і дальність стрільби ним залежить від типу артсистеми, яку використовують військові. Вести вогонь цими снарядами можна з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО.

Головна відмінність пускової установки 2Б26 у порівнянні з «класичною» РСЗВ «Град» — це перенесення пакету напрямних для запуску реактивних снарядів із шасі Урал-375Д на шасі КамАЗ-5350.

Окупаційні сили московитів використовують такі реактивні системи залпового вогню на Донбасі проти України ще з 2015 року.

Джерело: Ракурс


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