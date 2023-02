Українські військові вперше знищили російський «Град» нового типу на території Запорізької області. Артилеристам вдалося це зробити американським високоточним артилерійським боєприпасом M982 Excalibur.

«Град» 2Б26 — це модернізація бойової машини 2Б5 із перенесенням її вогневої частини із шасі Урал-375Д на шасі КамАЗ-5350.

Зображення згорілої пускової установки опублікував народний депутат Юрій Мисягін. Аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це перше підтверджене знищення російської РСЗВ 2Б26 «Град» в Україні.

За словами Мисягіна, бійці 44 окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола Збройних сил України помітили російську РСЗВ 2Б26 на базі колісного шасі КамАЗ-5350 на тимчасово окупованій території Запорізької області.

#Ukraine: The first confirmed destruction of a Russian 2B26 Grad 122mm MRL by Ukrainian forces- this is an uncommon variant, the main difference to the usual Grad being a KaMAZ-5350 chassis.



The vehicle was allegedly destroyed by a M982 Excalibur strike in #Zaporizhzhia Oblast. pic.twitter.com/4wAcRYULJP