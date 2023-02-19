росія заховала свою авіацію від ударів ЗСУ. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n180101-rosiya-zahovala-svou-aviaciu-vid-udariv-zsu-rozvidka.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація розміщує свою бойову авіацію в основному на своїй території, щонайменше за 200 км від державного кордону України.

Таким чином ворог хоче вберегти свої літаки, гелікоптери та безпілотники від ударів українських Збройних сил. Однак цю авіацію противник може використовувати для підтримки наземних сил окупантів на сході України. Про це представник воєнної розвідки України Андрій Юсов повідомив у коментарі «Kyiv Post», передає ГУР у Facebook.

Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ росії на сході триває, і це реалізація плану путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей, — зазначив він.

При цьому українська воєнна розвідка вважає, що росія зазнає невдачі при спробі захопити східні області України. Не допоможе в цьому й авіація. А українським Силам оборони, за словами Юсова, необхідно посилити ППО та авіацію.

Нагадаємо, 14 лютого Financial Times з посиланням на двох західних чиновників, які мають доступ до розвідданих країн НАТО повідомило, що росія перебазує військові літаки та вертольоти ближче до кордонів України. Це може свідчити про перехід війни до нової фази.