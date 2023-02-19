Розвідка України пов’язала ядерний шантаж росії з візитом Джо Байдена до Європи. Фото:

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Масштабні навчання стратегічних ядерних сил розпочинаються в росії напередодні візиту до Європи президента США Джо Байдена.

Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування. Також у рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління російської армії «Моноліт». Про це 19 лютого повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Розвідники встановили, що агресор перевірив канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) перевів у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення довів бойове розпорядження на вихід у район пуску. Крім того, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.

Також на авіабазі «тамбов» росіяни розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

Такі дії військово-політичного керівництва рф, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20−22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше воєнна розвідка Норвегії не виключила, що російська федерація може демонстративно застосувати тактичну ядерну зброю, якщо війна в Україні переросте у регіональне протистояння, у якому братимуть участь країни-члени НАТО.