Інтенсивний ближній бій з окупантами з камери бійця ЗСУ. Скріншот

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Ракурс

Нове відео бою з російськими окупантами від першого обличчя показали на відео.

Двоє бійців ЗСУ захищали позиції від штурмових загонів загарбників у невеликому окопі. Один із військових з кулемета поливає ворогів градом куль, закидує росіян гранатами та просить про підмогу по рації. Інший подає мужньому бійцю набої та гранати. Водночас окупанти шалено обстрілюють українських військових. Інтенсивність показаного бою у мережі вражає. Відео 19 лютого опублікував користувач Дмитро Дем’янюк у Facebook.

Друга частина зйомки бою від Predator, — написав він.

Напередодні журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у Facebook частину цього бою, який зняла камера українського військового. Він написав, що боєць та його напарник удвох втримали спостережний пункт та вчинили справжній подвиг. Відео швидко розлетілося в мережі стало дуже популярним.

Їм допомагали побратими з тилової позиції, аеророзвідники, але найбільший ризик та найближчий контакт був у цих двох піхотинців. Ворог у цьому бою зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Прийде час і розкажемо про це більше детально, — написав Бутусов 18 лютого у Facebook.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило в мережі видовищне відео роботи українських бойових машин піхоти різних підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр.