Стало відомо більше про ближній бій на Луганщині, у якому ліквідували російських "спеців"

https://racurs.ua/ua/n180142-stalo-vidomo-bilshe-pro-blyjniy-biy-na-luganschyni-u-yakomu-likviduvaly-rosiyskyh-speciv.html

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Стало відомо більше про бій на Луганщині, відео з якого зняли бійці 92-ої бригади. Це сталося в районі села Новоселівське, біля траси Р66 Сватове-Кремінна.

Журналіст Андрій Цаплієнко російські підрозділи спробували прорвати нашу оборону елітним підрозділом — не «вагнерами», не чмобіками, а реальними спецами.

Спочатку українські позиції обробляли два ворожі танки, третій був на підтримці. Потім на бійців вискочили російські БМП, які висадили до 30 штурмовиків.

Судячи зі снаряги, це не було «гарматне м’ясо», — пише Цаплієнко.

За даними розвідки, це була 16 бригада спеціального призначення Г (Р)У ГШ ЗС РФ.

Цю еліту російського війська ліквідували звичайні українські піхотинці. Один із бійців, який ввалив з кулемета орка, ще й БМП підпалів, — написав Цаплієнко.

В цей день відзначились не тільки бійці 92 бригади. Росіяни спробували без успіху штурмувати всю ділянку від Сватового до Кремінної.