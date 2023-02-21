Міносвіти рекомендувало учням і студентам три дні лютого вчитися дистанційно

https://racurs.ua/ua/n180175-minosvity-rekomenduvalo-uchnyam-i-studentam-try-dni-lutogo-vchytysya-dystanciyno.html

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Міносвіти рекомендує перевести заклади освіти на дистанційне навчання з 22 по 24 лютого.

Міністр Сергій Шкарлет звернувся до голів обласних військових адміністрацій та керівників навчальних закладів.

З метою убезпечення життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі, — повідомив міністр освіти і науки Шкарлет.

В Київській та Одеській ОВА вже повідомили про запровадження дистанційного навчання 22−24 лютого.

Російські воєнні злочинці планують масштабну ракетну атаку на річницю повномасштабного вторгнення, але Україна до неї готова, заявив секретар РНБО Олексій Данілов 16 лютого в ефірі телемарафону.