білорусь запроваджує смертну кару для посадових осіб за зраду державі

https://racurs.ua/ua/n180178-u-bilorusi-zaprovadyly-smertnu-karu-za-derjzradu-dlya-chynovnykiv-ta-viyskovyh.html

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білорусь запроваджує смертну кару для посадових осіб за зраду державі. Такий проект закону вже в другому читанні підтримали депутати Палати представників.

Перше читання відбулося 7 грудня 2022 року.

Новину оприлюднила пресслужба Палати представників Національних зборів республіки білорусь.

Тепер документ має схвалити Рада Республіки, а потім його передадуть на підпис самопроголошеному президенту країни олександру лукашенку.

Законопроект дозволяє застосування смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця. Причина для найвищої міри покарання — вчинення злочину, передбаченого ст. 356 (зрада державі) КК.

Підозрюваних у держзраді, диверсії, шпигунстві та змові білоруські депутати пропонують затримувати на період до 10 діб, термін пред’явлення звинувачення — до 20 діб.

При цьому тих, хто брав участь у підготовці диверсій та нападів на установи, що користуються міжнародним захистом, пропонують звільнити від кримінальної відповідальності, якщо вони сприяли у запобіганні цим злочинам.

Як зазначили в пресслужбі Палати представників, зміни до законодавства вносять «з метою стримування деструктивних елементів, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі».

Окрім цього, новий документ пропонує встановити розмір штрафу за антидержавні злочини в межах до 50 000 базових величин (близько 2,7 млн грн).

Наразі в білорусі вже ведуть розслідування справ за обвинуваченнями у держзраді. Трьом підозрюваним у диверсії на залізниці загрожує смертна кара. Про це повідомляв слідчий комітет білорусі.

Обвинувачених називають «зрадниками батьківщини», хоча суд над ними ще не розпочався. Трьом «рейковим партизанам» загрожує страта.