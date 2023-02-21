ЄС шукає 300 млрд заморожених євро російського Центробанку

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Ракурс

У партнерів України великий хаос з замороженими активами Центробанку, на які накладено санкції.

45 членів Європарламенту направили лист керівникам ЄС із вимогою створити єдиний реєстр заблокованих грошей. У реєстрі прагнуть зазначити суми та місцеперебування коштів.

Утім, фінансисти, попри заяви країн ЄС про блокування 300 млрд євро, що належать росії, так і не виявили цих коштів. Про це пише Delfi з посиланням на власні джерела.

Ці гроші російського Центробанку заморозили на початку вторгнення в Україну. У ЄС хочуть передати ці гроші на відновлення України, але фінансисти їх досі не знайшли.

ЄС планує створити спецгрупу для аналізу використання заморожених російських активів на допомогу Україні. Члени групи, зокрема, шукатимуть ці активи на території ЄС — зараз із заморожених 258 млрд дол. відомо місцезнаходження не більше як 36,4 млрд дол.

Найбільша кількість заморожених активів знаходиться в Бельгії — близько 50 млрд євро. Далі йде Люксембург — 5,5 млрд. євро. На ці країни, а також на Італію, Німеччину, Ірландію, Австрію та Францію припадає найбільша частка заморожених активів рф.