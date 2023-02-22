Затримання прокремлівського блогера. фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n180203-prokremlivskyy-bloger-perehovuvavsya-vid-pravosuddya-u-monastri-upc-mp-foto.html

Ракурс

У Києві СБУ затримала прокремлівського блогера, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ (МП).

Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-центр СБУ.

Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого «руського клубу», який займався підготовкою «замовних» публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора. Серед них — «руська народна лінія» і «одна родіна», — зазначають у СБУ.

Зазначається, що у своїх публікація блогер називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «л/днр».

За даними слідства, його провокаційні матеріали і публічні виступи активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну «порцію» деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду.

У серпні минулого року йому було заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

При цьому зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП), — зазначають у спецслужбі. — Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

За інформацією ЗМІ, йдеться про блогера Дмитра Скворцова.