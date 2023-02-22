Зеленський вніс до Ради постанову про санкції щодо всіх банківських та небанківських установ рф

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n180204-zelenskyy-vnis-do-rady-postanovu-pro-sankciyi-schodo-vsih-bankivskyh-ta-nebankivskyh-ustanov-rf.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 лютого, вніс до Верховної Ради постанову про затвердження рішення РНБО щодо застосування санкцій до фінансових установ рф.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Рішення РНБО передбачає застосування спеціальних секторальних економічних санкцій строком на 50 років до всіх банків, котрі зареєстровані та розміщені в рф, зокрема:

центрального банку росії;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній;

інвестфондів;

інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в рф.

Перелік санкцій включає 10 пунктів, зокрема:

зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам рф;

заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських;

заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов рф;

заборону купівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови рф, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь фінустанов рф;

зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами рф;

анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародних платіжних систем, оператором яких є фінустанова рф, та її учасників, а також учасників фінустанови рф міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Крім того, санкції передбачають заборону фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення запроваджених обмежень.