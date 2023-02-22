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євген пригожин показав гору трупів «вагнерівців». Фото: соцмережі
пригожин показав гору трупів «вагнерівців» на фронті (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180212-prygojyn-pokazav-goru-trupiv-vagnerivciv-na-fronti-foto.htmlРакурс
Російські найманці ПВК «Вагнера» зазнають колосальних втрат на фронті.
Зокрема, масово гинуть вороги під Бахмутом Донецької області, де досі тривають запеклі бої. Ватажок «вагнерівців» євгеній пригожин показав втрати бойовиків й поскаржився на брак боєприпасів. Про це 22 лютого міська рада Маріуполя повідомила в Telegram.
Зараз по всій лінії фронту на Донеччині гаряче. Особливо для російських оккупантів, тому що ЗСУ наступають! Вже Пригожин показує втрати ПВК «Вагнер"під Бахмутом, скаржачись на те, що у нього немає достатньої кількості боєприпасів, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що втрати загарбників фіксуються і в інших російських підрозділах. Це пов’язано з точними влученнями українських військових за складами росіян.
Чиновники наголошують, що з постачанням озброєння Україна не лише тримає оборону, а й готується до контрнаступу.
Нагадаємо, в Білому домі заявили, що в Україні загинули та дістали поранення понад 30 тис. «вагнерівців». З них загинули близько 9 тис., а близько половини з загиблих були ліквідовані з середини грудня.
Крім того, близько 90% найманців, які загинули у грудні, були завербовані в російських в’язницях.
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