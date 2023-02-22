євген пригожин показав гору трупів «вагнерівців». Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n180212-prygojyn-pokazav-goru-trupiv-vagnerivciv-na-fronti-foto.html

Ракурс

Російські найманці ПВК «Вагнера» зазнають колосальних втрат на фронті.

Зокрема, масово гинуть вороги під Бахмутом Донецької області, де досі тривають запеклі бої. Ватажок «вагнерівців» євгеній пригожин показав втрати бойовиків й поскаржився на брак боєприпасів. Про це 22 лютого міська рада Маріуполя повідомила в Telegram.

Зараз по всій лінії фронту на Донеччині гаряче. Особливо для російських оккупантів, тому що ЗСУ наступають! Вже Пригожин показує втрати ПВК «Вагнер"під Бахмутом, скаржачись на те, що у нього немає достатньої кількості боєприпасів, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати загарбників фіксуються і в інших російських підрозділах. Це пов’язано з точними влученнями українських військових за складами росіян.

Чиновники наголошують, що з постачанням озброєння Україна не лише тримає оборону, а й готується до контрнаступу.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що в Україні загинули та дістали поранення понад 30 тис. «вагнерівців». З них загинули близько 9 тис., а близько половини з загиблих були ліквідовані з середини грудня.

Крім того, близько 90% найманців, які загинули у грудні, були завербовані в російських в’язницях.