Віктор Орбан пригрозив заблокувати санкції проти рф. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n180214-orban-prygrozyv-zablokuvaty-prodovjennya-sankciy-proty-rf-politico.html

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Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини, погрожує заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти росії.

Посли країн-членів ЄС планують 22 лютого схвалити десятий пакет санкцій проти росії, ухвалення якого Угорщина теж блокувала. Однак угорський прем'єр вимагає, щоб із переліку санкцій проти росії прибрали чотирьох людей. Наразі невідомо, кого вимагає вилучити із санкційних списків Орбан. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Бухарест також виступає проти пропозиції продовжувати санкції раз на 12 місяців, а не раз на півроку. Попереднє компромісне рішення — продовжувати ці санкції раз на дев’ять місяців.

Також видання пише, що дипломати та чиновники Європи серйозно занепокоєні, бо влітку 2024 року в ЄС почне головувати Угорщина.

У Брюсселі припускають, що Євросоюз може погодитися на вимогу Орбана, адже інакше скасуються санкції проти майже 1 тис. 400 осіб та компаній.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз в межах 10-го пакета санкцій проти росії планує змусити усі банки звітувати про активи Центробанку рф, які знаходяться на їхніх рахунках.

Джерело: Politico