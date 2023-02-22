COVID-штам «Кракен» виявили в чотирьох областях України. Фото: Ракурс

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Ракурс

Новий вид коронавірусу «Кракен» (Omicron XBB.1.5) вже зафіксували у чотирьох областях України.

Це різновид COVID-штаму циркулює, зокрема, у Сумській області — у цьому регіоні виявили першого пацієнта. Ще хворобу знайшли у громадян у Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях. Робота лабораторії триває постійно й фахівці зуміли зробити вже майже тисячу секвенувань. Про це 22 лютого повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

У відомстві зазначають, що розвиток подій є прогнозованим, бо кожна нова мутація коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 витісняє собою попередню.

За словами керівника відділу епіднагляду ЦГЗ Оксани Кошалко, штам Omicron передається швидше, але переноситься легше. Щоб не навантажувати медичку систему та захистити себе й близьких, лікарі радять вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

Нагадаємо, у грудні 2022 року директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Ґебреїсус заявив, що у світі вже принаймні 90% населення мають імунітет до вірусу SARS-CoV-2. Цього вдалося досягти через попереднє інфікування чи через вакцинацію.