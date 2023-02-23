Австралія передасть Україні безпілотники, а Іспанія — танки

https://racurs.ua/ua/n180259-avstraliya-peredast-ukrayini-bezpilotnyky-a-ispaniya-tanky.html

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Уряд Австралії оголосив, що передасть Україні систему безпілотників. Окрім цього, Канберра запроваджує додаткові санкції проти 40 організацій та 90 росіян, задіяних у війні проти України. Про це повідомляє ABC.

Ця підтримка забезпечить Збройним силам України розвідку на полі бою, спостереження та візуальне вивчення противника, оскільки вони продовжуватимуть боротьбу проти невиправданої агресії росії, — заявив міністр оборони країни Річард Марлз.

З його слів, за причетність до війни росії проти України під санкціями Австралії вже перебувають понад тисяча людей і організацій.

Австралія запроваджує додаткові санкції проти тих у російському уряді, хто допомагає продовжувати цю війну, проти тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду, щоб виправдати цю війну, — вказала міністр закордонних справ країни Пенні Вонг.

Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який сьогодні прибув з візитом до Києва, запевнив Володимира Зеленського, що Збройні сили України отримають танки Leopard 2А4.

Іспанія надасть шість танків Leopard А4. У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10. Цю допомогу ми надамо якнайшвидше, — пообіцяв Санчес.

Окрім цього, Санчес повідомив, що Іспанія продовжить лікування та реабілітацію українських громадян, які постраждали на війні, та запропонує навчання українських лікарів методів сучасного протезування.

Ми запропонували Міністерству охорони здоров’я України, щоб медичні працівники пройшли підготовку в Сарагосі з використання сучасних протезів, — розповів прем'єр-міністр Іспанії.

Санчес також запевнив Зеленського, що влада Іспанії продовжить підтримувати 165 тис. українських біженців, які знайшли притулок у цій країні.