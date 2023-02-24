Зеленський та Залужний звернулися до українців. Фото:

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю повномасштабної війни росії проти України.

Глава держави наголосив, що українці зуміли вистояти рік великої війни, не програли в ній та будуть і далі боротися за свою перемогу над російським ворогом. Відповідне відеозвернення Зеленського з’явилося в YouTube.

24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба, — заявив президент.

Зеленський зазначив, що 2022 рік був роком болю, жалю, віри та єдності. Він також висловив упевненість, що 2023 рік буде роком перемоги українців над російськими окупантами.

Глава держави наголосив, що Україна витримає погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод, бо українці сильніші за це.

Генерал Валерій Залужний також звернувся до українців та подякував захисникам, які вже протягом дев’яти років боронять рідну землю.

У роковини вторгнення рф головнокомандувач Збройних сил України заявив, що основа стійкості України — це її люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну.

За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі, — наголосив він.

Нагадаємо, видання Financial Times дізналося, що президент країни-агресора володимир путін готував повномасштабне вторгнення в Україну потай від свого оточення. Своїм рішенням диктатор викликав незадоволення олігархічних еліт.