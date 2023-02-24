Затримані російські агенти. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n180277-zaverbovani-fsb-volontery-navodyly-rakety-na-ukrayinski-likarni-sbu.html

Ракурс

Агентура федеральної служби безпеки росії наводила російські ракети на лікарні у південних регіонах України.

Правоохоронці нейтралізували російську агентурну мережу у результаті спецоперації на півдні України. Під час оперативних дій затримали шістьох російських агентів. Зловмисники збирали розвідувальні дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів нашої держави. Про це 24 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що один зі зрадників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції ЗСУ, де збирав розвіддані на користь окупантів. Також зловмисники об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об'єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень.

Правоохоронці встановили, що за наводкою агентури ворог обстріляв низку медичних закладів у південних областях. За кожне успішно виконане вороже завдання поплічники агресора отримували від своїх кураторів грошову винагороду.

Зрадниками виявилися місцеві мешканці, яких після початку повномасштабної війни завербував кадровий співробітник управління фсб рф. Їх вороги обіцяли «посади» в окупаційних адміністраціях рф у разі захоплення регіонів.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї) ККУ. Фігурантів заарештовано, їм загрожує 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала прокремлівського блогера, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ (МП). Цей зловмисник у своїх публікаціях називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «л/днр».