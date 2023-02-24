росію вигнали з FATF - чому це важливо

https://racurs.ua/ua/n180297-rosiu-vygnaly-z-fatf-chomu-ce-vajlyvo.html

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Група FATF призупинила участь рф у списку країн-членів організації.

Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмивання коштів (FATF) безстроково призупинила членство Російської Федерації, на чому вже давно наполягала Україна.

Цьому рішенню передувала надзвичайна робота Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу: від початку повномасштабної війни рф проти України, загалом направили понад 200 звернень до країн-членів FATF, та різноманітних міжнародних організацій, щодо підтримки виключення рф із FATF та включення її до санкційного списку FATF.

Раніше Верховна Рада, Нацбанк та Мінфін неодноразово зверталися до організації із закликами виключити рф з числа країн-членів та включити її до «чорного списку».

FATF — міждержавна організація, яка займається розробкою світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму, а також здійснює оцінку відповідності національних фінансових систем цим стандартам.

FATF визнала дії Росії неприйнятними, такими, що суперечать основним принципам організації та порушують зобов’язання членів організації щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги.

Призупинення членства рф у FATF є чітким сигналом, що всі суб'єкти повинні проявляти надзвичайну обережність, намагаючись здійснювати будь-які транзакції з російською фінансовою системою.

Якщо для когось і раніше не було очевидно, що рф є ризикованою юрисдикцією, то рішення FATF означає, що глобальний бізнес повинен посилити належну перевірку та оцінку ризиків при роботі з росією, а глобальні юрисдикції повинні посилити своє регулювання та оновити рекомендації щодо ризиків для ринків. Продовжуємо працювати аби наступному кроком стало включення рф до «чорного списку» FATF з метою захисту глобальної фінансової системи, — розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Призупинення членства у FATF вимагатиме від країн-членів застосовування посиленої належної обачності та впровадження контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи від постійних ризиків, які створює росія.

Членами FATF є 36 країн (Україна до складу організації не входить).