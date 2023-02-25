Китай заблокував комюніке із засудженням вторгнення рф в Україну на саміті G20

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Саміт міністрів фінансів та голів центральних банків «Великої двадцятки» (G20), найімовірніше, завершиться без спільного комюніке. Все через розбіжності щодо війни росії проти України.

США та їхні союзники з Великої сімки (G7) вимагають, щоб комюніке містило засудження росії за вторгнення в Україну. Проти виступили делегації росії та Китаю.

Індія тим часом наполягає, щоб у підсумковому документі саміту не використовували слово «війна». Ця країна дотримується нейтральної позиції, відмовляючись звинувачувати росію у вторгненні та різко збільшивши закупівлі російської нафти.

Індія та Китай були серед країн, які утрималися під час голосування 23 лютого, коли ООН переважною більшістю голосів проголосувала за те, щоб вимагати від Москви вивести свої війська з України та припинити бойові дії.

Високопоставлене джерело у G20 сказало, що переговори щодо комюніке були важкими, оскільки росія та Китай блокували пропозиції західних країн.

25 лютого президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що найближчим часом відвідає Китай. При цьому він закликав Пекін «допомогти натиснути на росію», щоб вона припинила війну в Україні.