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Китай заблокував комюніке із засудженням вторгнення рф в Україну на саміті G20
Китай заблокував комюніке із засудженням вторгнення рф в Україну на саміті G20https://racurs.ua/ua/n180323-kytay-zablokuvav-komunike-iz-zasudjennyam-vtorgnennya-rf-v-ukrayinu-na-samiti-g20.htmlРакурс
Саміт міністрів фінансів та голів центральних банків «Великої двадцятки» (G20), найімовірніше, завершиться без спільного комюніке. Все через розбіжності щодо війни росії проти України.
США та їхні союзники з Великої сімки (G7) вимагають, щоб комюніке містило засудження росії за вторгнення в Україну. Проти виступили делегації росії та Китаю.
Індія тим часом наполягає, щоб у підсумковому документі саміту не використовували слово «війна». Ця країна дотримується нейтральної позиції, відмовляючись звинувачувати росію у вторгненні та різко збільшивши закупівлі російської нафти.
Індія та Китай були серед країн, які утрималися під час голосування 23 лютого, коли ООН переважною більшістю голосів проголосувала за те, щоб вимагати від Москви вивести свої війська з України та припинити бойові дії.
Високопоставлене джерело у G20 сказало, що переговори щодо комюніке були важкими, оскільки росія та Китай блокували пропозиції західних країн.
25 лютого президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що найближчим часом відвідає Китай. При цьому він закликав Пекін «допомогти натиснути на росію», щоб вона припинила війну в Україні.
Президент Франції високо оцінив представлений на цьому тижні Китаєм план із дванадцяти пунктів, який закликає до припинення вогню та мирних переговорів.
Він заявив про те, що врегулювання збройного конфлікту в Україні стане одним із пунктів обговорення під час його візиту до КНР, куди французький президент планує вирушити на початку квітня.
Китай повинен допомогти нам чинити тиск на росію, щоб вона ніколи не застосувала хімічну або ядерну зброю, — сказав Макрон. Він також застеріг Пекін від постачання озброєнь Москві.
Чому китайський «мирний план» не допоможе припинити війну
КНР довго утримувалася від будь-яких чітких позицій щодо російської війни проти України. Нещодавній «мирний план», представлений Піднебесною, по суті, є першою послідовною заявою від Китаю, яка базується на повазі до принципів суверенітету, незалежності й територіальної цілісності.
Однак, ці пропозиції не сумісні з реальністю й не допоможуть Україні у її боротьбі з ворогом, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.
- План КНР не передбачає покарання винних за початок війни, що в перспективі не дозволить досягти стабільного миру
- Китай вважає, що неможливо досягти безпеки шляхом розширення військових блоків. Ця думка небезпечна, бо грає на руку російській тоталітарній машині
- Неможливо припинити санкції проти росії, адже тоді вона зможе підживлювати ресурси для ведення війни
- рф намагається змусити Україну сісти за стіл переговорів ескалацією та значними поступками, а не дипломатією
- Для України категорично неприйнятний варіант заморожування конфлікту зі збереженням російської окупації частини території.
- Україна поділяє занепокоєність КНР погрозами та можливістю застосування ядерної зброї. Зі свого боку, засвідчує свою відданість принципу нерозповсюдження зброї масового ураження.
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