росія втратила в Україні вже понад 148 тис. осіб. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n180339-viyskovi-vtraty-rf-v-ukrayini-perevyschyly-148-tys-osib-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною становлять вже 148 тис. 130 окупантів.

Лише за 25 лютого були ліквідовані 660 загарбників. Також українські військові спалили шість ворожих танків, шість БМП та БТР, сім артсистем, сім автомобілів та збили два безпілотники. Про це 26 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 148 тис. 130 (+660) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 381 (+6) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 615 (+6) од,

артилерійських систем — 2 тис. 380 (+7) од,

РСЗВ — 475 (+0) од,

засоби ППО — 247 (+0) од,

літаків — 299 (+0) од,

гелікоптерів — 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 37 (+2),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 242 (+7) од,

спеціальна техніка — 230 (+0).

Нагадаємо, у Херсонській області українські військові високоточним снарядом Excalibur підбили російський радіолокаційний комплекс АРК-1 «Рись», який використовується для контрбатарейної боротьби.