Одну зі стратегічних цілей контрнаступу ЗСУ назвали в розвідці

Одну зі стратегічних цілей контрнаступу ЗСУ назвали в ГУР. Фото:

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Збройні сили України навесні 2023 року будуть готовими перейти до контрнаступу.

Однією зі стратегічних цілей буде спроба «вбити клин у російський фронт на півдні — між окупованим Кримом і материковою частиною рф». Однак конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням сучасної зброї від союзників. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає DW.

Розвідник не виключив, що ЗСУ завдаватимуть ударів по російських складах, які розташовані на російській території, зокрема в бєлгородській області. Бо саме з цього ворожого регіону стартують атаки на Україну.

Це становить загрозу, наприклад, для Харкова, — заявив Скібіцький.

Представник ГУР вкотре наголосив, що мета українського контрнаступу полягає у звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом. Зупиняться ЗСУ після того, як буде відновлено країну в кордонах 1991 року.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов висловив упевненість, що росія змушена буде вивести свої війська з території України під тиском української армії, внутрішньоросійських політичних процесів та під тиском дипломатії.

Джерело: DW