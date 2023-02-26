володимир путін заговорив про розпад рф. Фото:

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володимир путін, російський диктатор, не виключає розпад російської федерації у майбутньому.

Агресор упевнений, що «якщо Заходу вдасться розвалити російську федерацію», то російський народ може не зберегтися. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Россия-1», передає TACC.

За його словами, у випадку розпаду рф як країни, російський народ зникне, а територію сучасної рф займатимуть різні етнічні народності.

Якщо ми підемо цим шляхом, я думаю, що долі дуже багатьох народів росії, і перш за все, звичайно, російського народу, можуть кардинально помінятися… Будуть московити якісь, уральці тощо, — заявив він.

Диктатор упевнений, що Захід об'єднався з метою начебто ліквідувати росію в її нинішньому вигляді. На думку воєнного злочинця, західні країни могли б прийняти росії до сім’ї цивілізованих народів лише частинами.

Нагадаємо, 21 лютого російський диктатор володимир путін скасував свій указ 2012 року про зовнішньополітичний курс росії, який передбачав, що рф мала зблизитися з Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки, поважати суверенітет Молдови та територіальну цілісність усіх країн.

Джерело: ТАСС